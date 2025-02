Non sta in piedi Sanremo 2025 pessime notizie per il cantante dopo la caduta | Situazione difficile

Leggi su Caffeinamagazine.it

critica” per il. Non è stato un inizio liscio come l’olio quello della 75esima edizione del Festival dile voci sulle condizioni di salute di Fedez – le ultime parlano di ‘qualcosa di strano negli occhi’ – e il ritiro di Emis Killa per problemi giudiziari, ecco gli incidenti occorsi a due cantanti.Francesca Michielin, infatti, un altro artista è caduto sulle fatidiche scale dell’Ariston.O meglio, la prima èsulle scale del palco e ha commentato: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sonoanche stavolta., non smetti mai di regalarmi emozioni!”. Il secondo, invece, è caduto dietro le quinte. Ebbene le sue condizioni, adesso, destano più di qualche preoccupazione. Si parla, infatti, di “critica” per il big della musica italiana.