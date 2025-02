Quotidiano.net - Non solo Kekko Silvestre: chi sono i Modà. Nomi, storia, successi

Leggi su Quotidiano.net

Per la band capitanata dasi tratta di un ritorno sul palco dell’Ariston. La celebre band milanese torna al Festival di Sanremo 2025 con il brano "Non ti dimentico". Un ritorno che sa di rinascita, dopo un periodo di pausa annunciato dal frontmannel 2024. Ripercorriamo la loro, iche li hanno consacrati e le curiosità che rendono questa band unica nel panorama musicale italiano. Attualmente il gruppo musicale è composto dai seguenti artisti:, voce e pianoforte; Enrico Zapparoli, chitarra; Diego Arrigoni, chitarra; Stefano Forcella, basso; Claudio Dirani, batteria. Durante la serata cover isi esibiranno a Sanremo 2025 con l’amico Francesco Renga sulle note della canzone Angelo. Le origini della band L'ascesa e il successo nazionale I brani, gli album indimenticabili, le prossime tappe I componenti della band: chi èChi è Diego Arrigoni Chi è Enrico Zapparoli Chi è Stefano Forcella Chi è Claudio Dirani Le origini della band Ladeiha inizio nel 2002 a Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano, quando Francesco "decide di fondare una band con Matteo Alberti ed Enrico Palmosi, inizialmente sotto il nome di Pop Doc.