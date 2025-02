Anteprima24.it - Non solo Inter-Fiorentina, caos arbitri e protocollo Var sotto accusa: domani vertice al Viminale

Tempo di lettura: 3 minutiIl posticipoè stato la somma in negativo di una 24/a giornata di serie A segnata da polemiche, accuse e proteste per i tanti errori arbitrali e manchevolezze di Var e del suo. I primi 45? della sfida di San Siro hanno fatto infuriare giocatori, allenatori e tifosi delle due squadre, ripetizione di quanto si era visto in precedenza per Como-Juventus, Empoli-Milan e Torino-Genoa. In sostanza, quasi la metà delle partite del turno è stata viziata da abbagli dei direttori di gara, più o meno gravi, non adeguatamente corretti in sala video. Se una soluzione definitiva a breve non c’è, qualcosa si dovrà fare per salvaguardare un campionato che va verso la fase più calda, ma oltre ai sospetti e alle accuse reciproche ad avvelenare ancor di più il clima ci sono altre emergenze.