Liberoquotidiano.it - "Non siete compatibili": la maledizione di Katia, come viene umiliata a L'Eredità dopo i titoli di coda

Siamo a L', il gioco delle parole, dei loro legami e soprattutto della Ghigliottina. Il regno di Marco Liorni, l'inossidabile format in onda su Rai 1 ogni sera, un format che da qualche tempo ha una campionessa ricorrente,, che nella puntata di lunedì 10 febbraio è riuscita a tornare campionessa. La concorrente napoletana, dipendente pubblica, ha riconquistato il titolo del programmaaverlo ceduto momentaneamente a Matteo. Nella puntata di lunedì 10 febbraio 2025, ha superato il Triello contro Roberto, libero professionista di Torino, e Chiara, medico di Capiago Intimiano, provincia di Como, per poi trionfare nella sfida decisiva dei Cento Secondi contro Chiara. Grazie a un filotto vincente, ha ottenuto l'accesso alla Ghigliottina per la quarta volta, con un montepremi iniziale di 185mila euro.