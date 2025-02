Liberoquotidiano.it - "Non lo abbiamo invitato noi": Vannacci all'Ariston, si scatena il terrore tra i vertici Rai

Il generale Robertoa Sanremo 2025la curiosità degli addetti ai lavori. Qualche giorno fa proprio il generale aveva parlato di una possibile sua presenza in platea all': "Io a Sanremo? È la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova, di solito non lo seguo nemmeno in tv ma stavolta sono statoda 'Sanremo incontra', un'associazione culturale, grazie alla quale la mattina del 14 febbraio presenterò i miei libri al Casinò e la sera del 13 sera sarò tra il pubblico dell'", aveva fatto sapere a "Un giorno da pecora". Ha già pensato a come vestirsi per la sua prima volta al Festival? "Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà.", aveva ironizzatoa Radio1, aggiungendo "di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio.