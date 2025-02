Anteprima24.it - Non ha carte Pokemon, edicolante minacciata a Napoli con una spranga

Tempo di lettura: 3 minuticon unadi ferro perchè non aveva le. E’ accaduto ad unadiche, dopo aver detto ad un cliente di non aver ricevuto le confezioni dida gioco delle famose figurine, ne ha dovuto subire la violenta reazione, prima con pesanti offese personali e poi con ladi ferro sbattuta con forza e minacciosamente sugli scaffali dell’edicola. “Poco dopo le 7 di mattina di venerdì scorso, mentre aprivo l’edicola, ho visto quell’uomo avvicinarsi – racconta all’ANSA l’, che preferisce rimanere in anonimato – e, anche se avevo fatto caso allache aveva tra le mani, non avrei mai immaginato la sua reazione. Sono rimasta paralizzata dalla paura e per fortuna dopo lunghissimi istanti in sua balia sono stata soccorsa da altri clienti, peraltro venuti anche loro in edicola per acquistare le, e degli amici gestori di un vicino bar che hanno messo in fuga l’uomo”.