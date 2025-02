Non è così sai Zeudi… Helena al Grande Fratello errore | non poteva spingersi così oltre con Stefania

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prestes scatenata dopo la puntata del. Finito il collegamento con Alfonso Signorini, la modella si è lasciata andare a esternazioni che hanno fatto subito parecchio rumore in rete. E con una di queste potrebbe anche aver infranto il regolamento del programma. Ma andiamo con ordine. Intanto ha commentato l’elezione di Lorenzo Spolverato a primo finalista di questa edizione, che ha battuto il suo Javier al televoto, come abbiamo raccontato qua sotto.Poi, sempre alla presenza diOrlando, ha tirato le somme su Zeudi Di Palma, con cui in diretta aveva avuto l’ennesimo confronto diretto. In breve le due, dopo una forte amicizia e un paio di baci, si sono distaccate perchéha iniziato una relazione con Javier. Dal canto suo, Zeudi ha sempre manifestato una forte infatuazione per la modella, nonostante il breve flirt con l’argentino.