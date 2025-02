Metropolitanmagazine.it - Noemi sbarca a Sanremo 2025: chi è il marito Gabriele Greco

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il suo vero nome è Veronica Scopelliti, ma tutti la conoscono come. Dal suo fortunato debutto a X Factor nel 2009, è una delle voci più riconoscibili e graffianti del panorama musicale nostrano, nonché una delle interpreti più versatili. Ormai affezionata al Festival, tornerà a-la sua ottava volta all’Ariston, con il brano Se t’innamori muori, scritto per lei dalla premiata ditta Mahmood, Blanco e Michelangelo. A condividere il palco, questa sera, ci sarà anche un musicista d’eccezione: il: gli studi musicali e l’incontro conI due sono insieme da oltre sedici anni e sposati da sei. Classe 1984, come la moglie,è un polistrumentista che ha iniziato a suonare il pianoforte a dieci anni, per poi non fermarsi più.