Noemi figlia di chi è? Sapete qual è il suo vero nome e cognome e che lavoro fa suo padre?

, cantante dalla voce inconfondibile, è un’artista capace di regalare grandi capolavori alla musica italiana. Scopriamo di seguito tutto sulla sua vita privata!Leggi anche: Francesco Gabbani, frecciatina a Fedez? «Senza autotune molti non potrebbero cantare»Fin dal suo debutto,ha dato prova di essere una cantante strepitosa, grazie al particolare timbro vocale che la contraddistingue. Nella sua ultra decennale carriera ha interpretato canzoni diventate icone della musica, da Per tutta la vita (2020) a Sono solo parole (2012) a Vuoto a perdere, da Glicine (2021) a Ti amo non lo so dire (2022). Si è cimentata con successo in vari generi musicali, duettando anche con grandi artisti, come Massimo Ranieri e Carl Brave.Artista eclettica,possiede due lauree, conseguite entrambe con 110 e lode, oltre a essere una cantante eccezionale, è una brava regista e si è messa alla prova come conduttrice presentando il concerto del 1° maggio a Roma nel 2024.