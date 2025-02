Quotidiano.net - Noemi ed Elodie legate da un insolito destino

torna al Festival di Sanremo e lo fa con un brano dal titolo evocativo: ‘Se ti innamori muori’. Quella a Sanremo 2025 è per lei l’ottava partecipazione al Festival. Ottava nell’arco di 15 anni, praticamente una volta ogni due edizioni l’abbiamo vista sul palco del Teatro Ariston. Un rapporto particolare e molto stretto, quello della cantautrice romana con il Festival della canzone italiana., all’anagrafe Veronica Scopelliti, è diventata famosa capitalizzando nel migliore dei modi la vetrina di X Factor 2. Era il 2009 e a vincere quell’edizione era stato Matteo Becucci.non era neppure arrivata alla finale del talent show. Così come, nella medesima edizione del programma, era successo anche a. Quelle che sarebbero solo pochi anni dopo diventate due delle stelle più luminose della musica italiana non hanno raggiunto neppure la fase finale di X Factor.