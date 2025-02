Metropolitanmagazine.it - Noemi è a Sanremo 2025 con “Se t’innamori muori”: ecco il testo ufficiale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

sarà in gara acon il brano Se, scritta per lei da un trio che il Festival l’ha vinto di recente: Mahmood, Blanco e Michelangelo, che hanno trionfato nel 2022 con Brividi. La cantante torna per l’ottava volta sul palco dell’Ariston, quindici anni dopo il suo esordio con Per tutta la vita, che le è valso il quarto posto. La sua canzone «racchiude l’importanza di vivere la vita senza particolari paure: parla dell’abbandono sereno che provi quando ti innamori e, anche se è una fase di grande vulnerabilità, accettiamo la sfida di vedere come andrà a finire». L’amicizia con gli autori del brano è stata fondamentale per la riuscita del progetto musicale: «Siamo amici e ci confidiamo, quindi nelci sono temi che mi sono molto cari. All’inizio c’è una frase che fa riferimento alla maternità, e ricordo bene di averne parlato con Ale.