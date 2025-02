Superguidatv.it - Noemi canta “Se t’innamori muori” – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2025

torna in gara al Festival diper l’ottava volta. Quest’anno lautrice romana presenta il brano “Se” scritta a quattro mani da Mahmood e Blanco., ildi “Se”Scusa è tardi, se vuoi passo da te,Siamo stanchi, di lasciare sempre perdere,Non rispondi se ti chiedo d’accendere,Avere figli non è, non è,Un discorso facile da prendere.Perché in fondo sai, che se, sto qua,Ti stringerei fino ad odiarti ma lo so,Che non è facile, lasciarsi perdere, serenamente.Perché è impossibile scordare quelle notti,Con i sorrisi e con le borse sotto gli occhi,La sensazione che se ti innamori,Serenamente.Credo sia normale, farsi continuamente dei pensieri strani,Se inizia a svanire, la magia che c’era siamo già alla fine.Perché non è più la prima volta, che prendi un treno per vedermi,Che abbiamo l’ansia se si allungano i silenzi.