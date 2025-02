Bergamonews.it - Noa, Mira Awad, Jovanotti, Antonella Clerici e Gerry Scotti: la prima serata di Sanremo

È tutto pronto per l’inizio della nuova edizione del Festival di. La storica kermesse dedicata alla canzone italiana, che taglia il traguardo dei 75 anni, si svolgerà da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025 nella prestigiosa cornice del Teatro Ariston, rinomato palcoscenico di questa bellissima cittadina ligure.Si potrà vedere in diretta su RaiUno, preceduto daFestival, al termine del Tg1 delle 20, con Bianca Guaccero, Gabriele Conti e Mariasole Pollio, e seguito dal DopoFestival condotto da Alessandro Cattelan, affiancato da Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinionista.La conduzione e la direzione artistica della manifestazione sono affidate a Carlo Conti, che ha raccolto il testimone di Amadeus: si tratta di una sfida stimolante ma anche di un’eredità impegnativa, considerando che il collega presentatore è stato al timone per cinque edizioni consecutive, dal 2020 al 2024, ottenendo risultati da record in termini di audience e seguito del pubblico.