Noa a Sanremo con l’artista palestinese Mira Awad | basta bombe

Leggi su Ildenaro.it

, 11 feb. (askanews) – Sul palco diper lanciare un messaggio di pace, per cantare per la pace in una terra che non trova pace. La cantante israeliana Noa arriva per la quinta volta al Festival, questa volta con, artista, con cui canterà “Imagine”. “Per me è la quinta volta a. Sono molto felice di essere qui. L’idea della nostra presenza – ha spiegato Noa – è dell’organizzazione di, di Carlo Conti e siamo molto contenti di essere qui. E’ un onore essere qui con, la nostra amicizia ha ormai compiuto 25 anni”. “Sono una cittadina israeliana, ebrea – ha aggiunto – ho avuto un figlio che ha servito nell’esercito, mia figlia attualmente è nell’esercito, e spero che non sia necessario che mio figlio più piccolo entri nell’esercito.