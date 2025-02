Nerdpool.it - No, caro Musk: il giornalismo videoludico non è ‘spazzatura’

Se per una vita tutti ti esaltano come se fossi il nuovo Leonardo Da Vinci, purtroppo ci vuole molto poco a lasciarsi trasportare dai turbini della megalomania. Soprattutto quando sei un cinquantenne in crisi di mezza età con talmente tanti soldi da non sapere cosa fartene per le prossime sei-settemila vite. Succede pure che un patrimonio netto di quasi 350 miliardi di dollari – rileggete pure la cifra, con calma. Fatela decantare nella vostra mente. Trecento. Cinquanta. Miliardi. Di. Dollari – possa non essere abbastanza per nutrire un ego così ipertrofico.Questo sarà un viaggio particolare. Ma fidatevi, necessario. Partiamo dall’inizio. Lasciate che delinei per voi un ritratto di questa mistica figura che, per ragioni di segretezza, chiameremo con un nome totalmente di fantasia: Elonio Muschio.