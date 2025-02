Ilrestodelcarlino.it - No allo spreco alimentare, Venturelli in mensa

Seduta allascolastica della scuola primaria San Giovanni Bosco ieri c’era anche Federica, l’assessora alle Politiche educative del Comune di Modena. Insieme a lei anche la dirigente comunale dei Servizi educativi Paola Francia, il presidente della CommissioneMarcello Bianchini Frassinelli e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 8 Flavia Capodicasa con cui l’assessora si è complimentata per la lettera inviata ai genitori in concomitanza della distribuzione delle pagelle del primo quadrimestre. Ai bimbi della Bosco è stata consegnata anche la ’food bag’, una borsetta dove riporre pane, frutta e cibi secchi non consumati durante il pasto. L’iniziativa è stata avviata in occasione della dodicesima Giornata nazionale di prevenzione contro loe si inserisce tra le azioni educative per sensibilizzare bambini e famiglie al consumo responsabile.