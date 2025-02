Zonawrestling.net - NJPW: È già finito il regno titolato degli Young Bucks

Quando, alla fine del 2024, glihanno annunciato che avrebbero fatto ritorno in Giappone per lottare a Wrestle Dynasty, lo show congiunto organizzato da AEW,, CMLL e Stardom, in pochi avevano dubbi sul fatto che avrebbero vinto i titoli di coppia, a maggior ragione dopo che Great–O–Khan è stato costretto a renderli vacanti dopo l’infortunio subito da HENARE. L’aggiunta al match dei vincitori della World Tag League, Hiromu Takahashi e Tetsuya Naito, aveva introdotto un elemento di dubbio sull’esito, che però è stato poi spazzato via con la vittoria di Matt e Nick. Il loro, però, è stato tutt’altro che memorabile.LIJ nuovi campioniIlè infatti già giunto alla sua conclusione, a poco più di un mese di distanza da quando hanno vinto le cinture IWGP di coppia: Naito e Takahashi infatti hanno sconfitto i due fratelli a The New Beginning in Osaka, nel rematch che è stato annunciato proprio a poca distanza da Wrestle Dynasty.