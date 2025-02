Nissan accelera l’uso di acciaio verde per una mobilità sostenibile

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –Motor Co., Ltd. sta compiendo un importante passo avanti nella riduzione delle emissioni di CO2, ampliando l’utilizzo dia basse emissioni di carbonio prodotto in Giappone. Entro l'anno fiscale 2025, la quantità diimpiegata nei suoi impianti sarà cinque volte superiore rispetto al 2023. Questo investimento si inserisce nella strategia .