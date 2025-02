Nissan accelera l’uso di acciaio verde per una mobilità sostenibile

Leggi su .com

(Adnkronos) –Motor Co., Ltd. sta compiendo un importante passo avanti nella riduzione delle emissioni di CO2, ampliando l’utilizzo dia basse emissioni di carbonio prodotto in Giappone. Entro l'anno fiscale 2025, la quantità diimpiegata nei suoi impianti sarà cinque volte superiore rispetto al 2023. Questo investimento si inserisce nella strategia .L'articolodiper unaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoNuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuovaCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: una nuova fabbrica in Italia?