Ninja Gaiden 2 Black, il ritorno del ninja più spietato di sempre

Era da un pezzo che gli appassionati dell’action gaming sognavano unin grande stile della seriee il Developer Direct di Microsoft non ha deluso le aspettative: l’annuncio di4 ha sconvolto (ed eccitato) tutti i fan della storica saga che da tempo chiedevano undel. E come spesso accade in questi casi, Teamha deciso di riaccendere il fuoco della passione con un antipasto di lusso:, una remaster che rispolvera un classico del genere, spingendolo nell’era dell’Unreal Engine 5. Ma questa operazione nostalgia sarà davvero all’altezza della leggenda?Dimenticatevi i giochi moderni che vi prendono per mano, vi coccolano e vi danno checkpoint ogni due minuti.è un testamento a un’epoca in cui la parola d’ordine era “git gud” e la difficoltà non era un optiona.