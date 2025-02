Ultimouomo.com - Nikola Jokic sta avendo la miglior stagione di sempre?

stato imperscrutabile quando si tratta di parlare del suo basket. Quando gli chiedono di commentare i suoi record statistici o di come riesca a fare le sue incredibili giocate apparedistaccato, come volesse sminuire il suo talento e l’impatto che ha sui Denver Nuggets. Il 21 gennaio, però, dopo la vittoria contro i Philadelphia 76ers, in cui ha messo a segno l’ennesima tripla doppia della carriera da 27 punti, 13 rimbalzi e 10 assist, anche lui ha dovuto riconoscere come stia giocando ilbasket della propria vita. Un dichiarazione non banale per un 3 volte MVP e 1 volta campione NBA (e MVP delle finali) che negli ultimi anni ha semplicemente messo su stagioni irripetibili (per chiunque altro) una dietro l’altra, stagioni che pensavamo non potessero essereate.