Lortica.it - Nido Sitorni: via libera alla ristrutturazione e a 12 nuovi posti per i lattanti

La Giunta Comunale ha approvato il documento di fattibilità per la realizzazione di una nuova sezionepresso il. L’intervento prevede ladi uno spazio di circa 120 metri quadrati, con lavori di miglioramento sismico, per un investimento complessivo di 650.000 euro.Il progetto consentirà di aggiungere 12per bambini tra i 3 e i 12 mesi, avvicinando sempre più l’obiettivo di azzerare le liste d’attesa per questa fascia d’età e portando a oltre 100 il totale deidisponibili. La scelta di ampliare ilè motivata dpresenza già esistente di una sezione per bambini dai 12 mesi in su, permettendo così un percorso educativo completo da 0 a 3 anni.“Con questo intervento vogliamo rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie, offrendo un servizio di qualità in un ambiente sicuro e accogliente”, hanno dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi.