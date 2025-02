Dilei.it - New York Fashion Week, Dove Cameron intrigante (e senza Damiano): le più belle in prima fila

L’alta moda è di scena a New: dal 6 all’11 febbraio laillumina infatti le passerelle della Grande Mela. E, come di consueto, non mancano le star nel front row degli show più attesi: da, bellissima e romantica da Carolina Herrera, a Emily Ratajkowski, in look casual da Coach, ecco chi sono le piùin, il look romantico allaè un’attrice e cantante molto popolare, ma il pubblico italiano ha imparato a conoscerla meglio da quando ha iniziato una relazione conDavid. Nota per i suoi look eleganti ed originali, la star ha dato ancora una volta prova del suo inconfondibile stile anche durante lanewyorchese, alla quale ha partecipato in qualità di ospite allo show di Carolina Herrera.Fonte: IPAIl look diPer l’occasione, l’attrice ha puntato su un outfit black & white dal sapore bon ton e romantico:ha abbinato ad una pomposa gonna a ruota di colore nero un crop top bianco con fiocchi sulle spalline.