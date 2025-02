Bergamonews.it - Nevica a Bruges, slitta il volo dell’Atalanta: allenamento della vigilia a Bergamo

e l’Atalanta cambia il programmadell’andata del playoff di Champions League.La sfida contro il Club Brugge è in programma mercoledì 12 febbraio alle 18,45: le attuali condizioni meteo nella città fiamminga hanno portato i nerazzurri ad anticipare la rifinitura alle 15 di oggi a Zingonia, al posto che alle 18 al Jan Breydelstadion.La decisione è stata dettata dallantà di preservare il terreno da gioco per la partita. Posticipato anche il charter dall’aeroporto di Orio al Serio, inizialmente previsto alle 14,30: la squadra dovrebbe imbarcarsi in direzione Belgio solamente nel tardo pomeriggio.no anche le conferenze stampa di Gian Piero Gasperini e di Charles De Ketelaere, grande ex del match: i due dovrebbe parlare intorno alle 20 rispetto alle 18 del calendario originale.