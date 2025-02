Ilrestodelcarlino.it - Neve e temperature giù in Emilia Romagna: le previsioni meteo per San Valentino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 11 febbraio 2025 – Ai più romantici piacerà, c’è da scommetterlo, anche un Sannei toni ovattati del grigio; a tutti gli altri, invece, non resterà che armarsi di pazienza e attendere ancora un po’ prima di vedere un raggio di luce spuntare all’orizzonte. Già, perché la nuova settimana si è aperta – non solo in, ma in tutto il Nord Italia – con unall’insegna della costante instabilità. “Almeno fino a venerdì 14 – assicura il tecnicorologo Ampro Roberto Nanni – in regione assisteremo all’alternarsi di fasi perturbate e momenti più tranquilli, con un peggioramento già da martedì 11 e un calo termico più spiccato nel weekend. L’interazione tra correnti fredde provenienti dall’est e flussi atlantici più miti porterà una serie di eventiche potrebbero includere piogge, nevicate eben al di sotto della media stagionale".