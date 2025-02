Nerdpool.it - Netflix: il più controverso tra gli anime del catalogo

Leggi su Nerdpool.it

continua a costruire il suo roster di incredibili offerte di, anche se la sua ultima aggiunta è accompagnata da una forte controversia. Questo febbraio,ha regalato agli abbonati Frieren: Beyond Journey’s End, l’arco “Dressrosa” di One Piece e la serie soprannaturale del 2015 Charlotte, oltre alle serie in corso Sakamoto Days e Blue Box. Questo mese, però,riporterà i fan degliall’epoca Meiji: un successo discutibile del 2023 ha appena trovato una nuova casa di streaming. La stagione 1 del remake di Rurouni Kenshin del 2023 è attualmente in streaming su. L’è entrato a far parte della library di Hulu, in America, all’inizio di quest’anno, il 21 gennaio.Rurouni Kenshin 2023 è basato sull’omonimo manga, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1994 e il 1999, dal mangaka in disgrazia Nobuhiro Watsuki.