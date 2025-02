Thesocialpost.it - Netanyahu minaccia Hamas: “Se gli ostaggi non saranno restituiti entro sabato, la tregua finirà”

Il primo ministro israeliano, Benjamin, ha lanciato un ultimatum ad, dichiarando che lain corso terminerà se i prigionieri israeliani nona mezzogiorno. In caso contrario, ha avvertito, l’esercito israeliano riprenderà i combattimenti con l’obiettivo di sconfiggereuna volta per tutte.Il messaggio diarriva mentre la tensione cresce nella regione, e il countdown per il termine dellasi fa sempre più vicino. La situazione resta critica, e ladi un ritorno alla guerra totale sembra imminente senon rispetterà gli impegni.Il ministro israeliano Shlomo Karhi supporta le parole di TrumpNel frattempo, il ministro delle comunicazioni israeliano, Shlomo Karhi, ha espresso il suo pieno sostegno alle dichiarazioni dell’ex presidente Donald Trump, che aveva suggerito di “scatenare l’inferno” a Gaza se glinon fossero stati rilasciati.