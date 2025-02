Secoloditalia.it - Netanyahu come Trump: “Se Hamas non consegna gli ostaggi entro sabato, sarà guerra”

Leggi su Secoloditalia.it

La tregua trae Gaza è a serio rischio. La fase 2 dell’intesa sul cessate il fuoco potrebbe non vedere mai la luce. Il quadro è repentinamente cambiato dopo l’annuncio da parte del gruppo terroristico palestinese di rinviare il prossimo rilascio difissato per, a causa di presunte violazioni dell’intesa da parte di Israele. Nell’immediato, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva ordinato all’esercito di interrompere le operazioni di smobilitazione dalla Striscia. E prepararsi “al massimo livello di allerta per ogni possibile scenario”. A dare la spallata definitiva è stato l’annuncio di Donald, confermato oggi, con il suo ultimatum ad. Se non consegnerà gliancora trattenuti a Gaza, il presidente Usa ha minacciato di far saltare il tavolo.