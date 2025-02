Ilgiorno.it - Nerviano accende la luce: prosegue il progetto per illuminare 25 vie

(Milano) – Proseguono senza sosta gli interventi di riqualificazione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale. Il, che prevede la sostituzione delle vecchie lampade con moderne tecnologie led, è stato recentemente ampliato con l’inserimento di 25 nuove vie prive di illuminazione e l’implementazione di strumenti smart per una gestione più efficiente e intelligente dell’illuminazione pubblica. L’obiettivo è ammodernare un impianto ormai obsoleto, migliorare la qualità della vita e rendere il territorio più sicuro e sostenibile. I nuovi punti, frutto di un approfondito studio illuminotecnico, sono progettati per garantire un’illuminazione mirata di strade, marciapiedi e spazi pubblici, riducendo al minimo la dispersione luminosa e migliorando la visibilità per pedoni e automobilisti.