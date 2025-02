Inter-news.it - Neres infortunato, guai per Conte: compromessa la gara con l’Inter!

Leggi su Inter-news.it

per Antonio: Davidsi ènellacontro l’Udinese. Le tempistiche del rientro rendono difficile la sua presenza anche in Napoli-Inter.TEGOLA – Non un weekend fortunatissimo per il Napoli quello della ventiquattresima giornata di campionato. Il pareggio contro l’Udinese e la vittoria del, che accorcia le distanze in classifica, non sono l’unico strascico che la squadra di Antoniosi porta. A mettere i bastoni tra le ruote ai partenopei, infatti, è anche l’infortunio di David. Proprio nell’ultima, disputata al Maradona, il brasiliano ha accusato un fastidio fisico che adesso sembra destinato a lasciarlo fermo ai box per lungo tempo.lo perde anche per Napoli-Inter!LE TEMPISTICHE – Dopo l’esito degli esami svolti, che hanno rilevato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, adesso arrivano novità anche sulle tempistiche dell’infortunio di