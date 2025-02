Ilnapolista.it - Neres fuori 40 giorni. In piena lotta scudetto, il Napoli fa i conti con l’autolesionismo e con i dolori

Leggi su Ilnapolista.it

40. In, ilfa icone con iquaranta. Lo scrive Sky Sport. Salterà la sfida con l’Inter ma ne salterà tante altre (Lazio, Como, Fiorentina, Venezia). Cinque partite. L’infortunio è stato riportato dal comunicato del:Nel finale del match contro l’Udinese Davidha accusato un risentimento muscolare.Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra.anche Olivera.Spinazzola. E, lo sappiamo, Kvaratskhelia venduto a gennaio e che stasera giocherà in Champions col Psg contro il Brest.è out. Il sostituto sul mercato, Okafor, è sovrappeso.