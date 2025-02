Ilgiorno.it - Neonata muore nel parto. Dieci medici indagati . E uno si getta dal ponte

DESENZANO (Brescia)Unachedurante il. Tre giorni dopo, il medico che aveva aiutato a farla nascere decide di togliersi la vita. Due tragedie avvenute a poche ore di distanza una dall’altra, finite al centro di altrettante indagini delle Procure di Brescia e di Trento, per cercare di comprendere o escludere un nesso tra questi due drammi. Ildella piccola risale al 31 gennaio, quando una coppia originaria dell’Est Europa arriva all’ospedale di Desenzano del Garda per il travaglio a cui la madre è giunta al termine di una gravidanza che non aveva presentato problemi o complicazioni. Ma nelle ultime ore le cose si complicano, le condizioni precipitano e la bimba, poco dopo essere venuta alla luce, va in ipossia, una carenza di ossigeno che coinvolge l’intero organismo.