Ilfattoquotidiano.it - Neonata morta durante il parto, il ginecologo suicida ha cercato sul web il lago dove è scomparsa Sara Pedri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella complessa e delicata vicenda dellaile del medico che tre giorni dopo si è tolto la vita, si inserisce un nuovo elemento. L’auto è stata del, Giuseppe Perticone, 39 anni, è stata trovata sul ponte di Castellaz, suldi Santa Giustina. Lìsi ritiene siala ginecologaper cui si è concluso da poco il processo in primo grado per maltrattamenti. Perticone, secondo l’Adnkronos, aveva fatto ricerche sulladella. Un dato che può essere letto in più modi. Sul suicidio del medico la procura di Trento ha aperto un fascicolo. Per la procura di Brescia, che ha chiesto di poter visionare gli atti dei colleghi della provincia autonoma, non è escluso che tra la morte dellae quella delpotrebbe esserci un legame.