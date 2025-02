Baritoday.it - Nel quartiere Japigia un giardino intitolato a Maurizio Maremonti: "Talento della nostra terra"

Leggi su Baritoday.it

La Giunta comunale di Bari ha approvato, oggi pomeriggio, l’intitolazionenuova area verde tra via Natale Loiacono, via Paolo Aquilino, via Arturo Toscanini e via Giovanni Gentile, a, a, in arte Morris, il giovane musicista scomparso prematuramente nel 2014.