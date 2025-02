Metropolitanmagazine.it - Nel 2024 c’è stato un numero record di protagoniste femminili al cinema

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Per la prima volta nella storia recente, la percentuale di film di maggior incasso conha eguagliato la percentuale di film con protagonisti maschili, secondo un nuovo rapporto del Center for the Study of Women in Television and Film della San Diego State University. Dei 100 film di maggior incasso del, il 42% aveva, eguagliando la percentuale di film con protagonisti maschili. Si è trattato di un aumento drastico rispetto al 2023, quando solo il 28% di questi film era raccontato da una prospettiva femminile, mentre il 62% rifletteva la prospettiva di un protagonista maschile. Nei film con almeno una regista e/o sceneggiatrice donna, le donne costituivano l’81% delle. Nei film con registi e/o sceneggiatori esclusivamente uomini, le donne rappresentavano il 33% delle