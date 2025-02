Feedpress.me - 'Ndrangheta a Brescello, nove parti civili ammesse nel corso dell’udienza preliminare per 12 imputati

Leggi su Feedpress.me

Sonolenelper 12, fra cui due ex sindaci di(Reggio Emilia) e membri della famiglia Grande Aracri , in un processo per associazione di tipo 'ndranghetistico davanti al Gup del Tribunale di Bologna, Roberta Malavasi . La Procura è rappresentata dalla pm della Dda, Beatrice Ronchi .saranno la Cgil Emilia-Romagna.