Sportnews.eu - NBA, incubo Dallas: Davis subito KO, quanto tempo starà fermo il lungo

Leggi su Sportnews.eu

NBA, colpo di scena nella lega:, AnthonyKO dopo l’arrivo dai Lakers per Doncic.Anthony, nuovo giocatore deiMavericks – Sportnews.euIn NBA non ci si annoia mai. La lega americana di basket è l’unica che regala emozioni e partite ogni notte: la lunga ed estenuante Regular Season inizia ad ottobre e finisce ad aprile, con ogni team che deve affrontare 82 partite. L’obiettivo delle franchigie è chiaro: bisogna raggiungere i PlayOff. Febbraio è un mese assai interessante per gli appassionati: c’è infatti la Deadline, momento in cui vengono stoppati gli scambi tra le squadre.Quest’anno il mercato è stato scoppiettante in NBA: diversi big hanno cambiato casacca. La trade più clamorosa è stata sicuramente quella tra i Los Angeles Lakers e iMavericks: in Texas sono arrivati Anthonye Crhistie mentre in California è stato spedito Luka Doncic.