Oasport.it - NBA, i risultati della notte (11 febbraio): Doncic debutta in maglia Lakers, vincono tutte le squadre al vertice

Leggi su Oasport.it

Sono dieci le partite disputate in questaNBA. Vero, ci sono state tante grandi performance, e altrettanto vero, ci sono state partite da ricordare per la loro dose di combattività reciproca. Il punto vero, però, è un altro, perché tutti aspettavano per quest’oggi non un esordio, ma l’esordio.Luka, infatti, per la prima volta veste ladei Los Angeles(33-19), rientrando dall’infortunio che già lo aveva tenuto lontano dal campo a Dallas. Per lui 14 punti nel 132-113 controgli Utah Jazz (12-40), in una cornice con tante maglie con il numero 77 distribuite all’internocrypto.com Arena. 24 i punti di LeBron James, 22 di Austin Reaves e 21 di Rui Hachimura, dall’altra parte 17 di Lauri Markkanen e John Collins (che aggiunge 11 rimbalzi). Nel frattempo, i suoi ex Dallas Mavericks (28-26), con Nico Harrison sempre più nell’occhio del ciclone, gli abbonamenti stracciati da migliaia di persone e Anthony Davis fuori per almeno un mese, perdono all’overtime contro i Sacramento Kings (27-26) per 128-129 pur con i 30 di un Kyrie Irving non lontano dalla tripla doppia.