Nba com' è andato l' esordio di Doncic con i Lakers

Milano, 11 febbraio 2025 - L'attesissimo debutto di Lukain magliaè finalmentein scena. Dopo essere approdato a Los Angeles durante l'ultima finestra di mercato, in occasione della trade che ha portato Anthony Davis a Dallas, lo sloveno ha dovuto pazientare una settimana per disputare sua prima gara con la nuova franchigia. Anche perché l'ex Real Madrid veniva da oltre un mese di stop, causato dall'infortunio al polpaccio rimediato nella gara di Natale. Un periodo di inattività dal quale il classe '99 deve ovviamente riprendersi del tutto. Un po' di ruggine ancora ce l'ha addosso, come dimostrato contro gli Utah Jazz. Il racconto della sua gara Alla presentazione delle squadra,è stato - come era lecito aspettarsi - il più acclamato dalla Crypto.com Arena, vestita a festa per l'occasione con una maglia numero 77 diin ogni posto.