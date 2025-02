Nba | 14 punti per Doncic all’esordio con i Lakers Mavs ko con i Kings

Leggi su Sportface.it

14, 5 rimbalzi e 4 assist. Questo il bottino della prima partita di Lukacon la canotta dei Los Angeles. Il playmaker sloveno gioca 24 minuticon i gialloviola e termina con il 36% dal campo (5/14 e 1/7 da tre). 24 minuti sul parquet dello Staples Center per l’ex Dallas Mavericks, rientrato stanotte quasi due mesi dopo l’infortunio al polpaccio (25 dicembre 2024). Tutto facile per la squadra di JJ Redick, che passeggia su Utah 132-113 inanellando la sesta vittoria consecutiva (nona nelle ultime dieci). LeBron James va vicino alla tripla doppia con 24, 7 rimbalzi e 8 assist. Austin Reaves ne aggiunge 22 con 9 rimbalzi e 4 assist. 21 e 6 rimbalzi per Rui Hachimura. Bene dalla panchina Jordan Goodwin (17+8 rimbalzi). Sponda Jazz doppia doppia per Josh Collins (17+11 rimbalzi) e 17per Lauri Markannen.