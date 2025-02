Juventusnews24.com - Nazionali Juve settore giovanile, Ghiotto e Salvai titolari nell’amichevole con la Polonia Under 15: ecco com’è andata

di Fabio Zaccaria, due bianconerinell’undici iniziale di Battisti per la Nazionale15:come sono andati nella prima amichevole contro i polacchiTermina 5-2 il primo test contro laper l’Italia15 di mister Battisti, tra i protagonisti del match molti volti noti dellantus15 di Benesperi. Nell’undici titolare scelto dal selezionatore federale, sono scesi in campo il centrale di difesa Alessandro(capitano nell’occasione) e la punta Pietro. Per il difensore 77 minuti a disposizione, praticamente tutto il match, conditi dalla solita prestazione solida e affidabile, mentre per l’attaccante 57 minuti di altissimo livello: prima un quasi assist al 12? e poi una rete splendida in acrobazia al minuto 47.