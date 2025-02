Lanazione.it - Nave incagliata al pontile di Marina di Massa, via allo svuotamento dei serbatoi

, 11 febbraio 2025 – Sono iniziate aldidile operazioni didel carburante dellacargo Guang Rongsi la sera del 28 gennaio. Negli ultimi giorni l'area intorno ale lasono state oggetto di interventi di sicurezza, con operazioni propedeutiche, che è partito. Viene usata una pompa per trasferire il gasolio daidellaattraverso tubi stesi lungo il. A terra una autobotte riceverà il carburante, circa 102 tonnellate. Le operazioni sono programmate fino alle 17 circa, sfruttando la luce del giorno fin quando possibile. Al termine saranno fatte le prime analisi sul gasolio aspirato. "Ritengo che si stia prospettando un lavoro molto serio, è stata delimitata e messa in sicurezza, si sta ponendo la condotta per togliere, senza danni ambientali, il gasolio dalle cisterne", aveva detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani.