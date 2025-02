Quotidiano.net - Nave Amerigo Vespucci a Alessandria d'Egitto: eventi culturali e gastronomici dal 12 al 17 febbraio

farà sosta add'dal 12 al 17. Si tratta della seconda visita dellascuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, nella città egiziana in 93 anni di storia ed è proprio da qui che il veliero comincerà il suo tour nelle acque del Mare Nostrum. All'iniziativa 'Tour Mediterraneo die Villaggio IN Italia' voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto aderiscono, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 12 ministeri. L'iniziativa è realizzata da Difesa Servizi spa. Giovedì 13, la Rai, media partner del Tour Mondiale, si conferma al fianco dianche per il Tour Mediterraneo con uno speciale collegamento con il Festival di Sanremo, nel corso della 75esima edizione della celebre manifestazione canora trasmessa dall'Italia in eurovisione, come già annunciato anche dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti.