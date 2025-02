Anteprima24.it - Napoli, vandalizzata scultura di Barisani al Vomero: restaurata appena 10 giorni fa

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiUn’opera d’arte10fa, subito. Succede al, per lametallica di Renato, collocata nei giardini di piazza Quattro Giornate. A denunciarlo sui social è l‘artista civico Ruben D’Agostino, postando le foto dello scempio. “Sono sconcertato da tanta stupidità” esordisce. Le immagini mostrano tre scritte spray, da sinistra a destra, sulla facciata dell’opera intitolata “Volumi concatenati”. Una reca la parola “Acab“, noto acronimo di un’offesa alle forze dell’ordine (All cops are bastard, tutti i poliziotti sono bastardi). Al centro c’è una falce col martello. A destra la sigla Ncp, con una stella disegnata. Sembra quella usata da un collettivo studentesco, anche se non risultano rivendicazioni. D’Agostino non ne fa un problema ideologico, rivendicando anzi di essere “comunista così”.