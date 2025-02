Napolipiu.com - Napoli, Sacchi elogia Conte: “Sta facendo un capolavoro”

Leggi su Napolipiu.com

: “Staun”">Come riporta La Gazzetta dello Sport, Arrigoanalizza la corsa scudetto trae Inter, senza dimenticare l’Atalanta, che a suo avviso ha ancora le carte in regola per rientrare nella lotta al vertice: «Non vedo i bergamaschi già tagliati fuori».Dopo la brutta sconfitta a Firenze, l’Inter ha reagito con grande maturità, dimostrando la solidità di una squadra cresciuta sotto la guida di Simone Inzaghi.il tecnico nerazzurro: «L’Inter ha acquisito continuità di rendimento, ha un’identità chiara e sa sempre cosa fare in campo. Qualche passo falso può capitare, ma la squadra ha una struttura solida».LAUTARO SIMBOLO DELL’INTER, MA LA FRENATA DELNON SORPRENDEParlando dei singoli,si sofferma su Lautaro Martinez, considerandolo l’attaccante ideale per questa Inter: «Partecipa alla manovra, apre spazi, sa dettare i tempi e in area si fa rispettare.