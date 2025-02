Puntomagazine.it - Napoli, Rione Traiano: evade dai domiciliari, arrestato 48enne

, l’indagato ha tentato di eludere il controllo era a bordo di uno scooter rubato e nelle sue tasche droga per uso personaleNella notte tra il 9 e il 10 febbraio, la Polizia di Stato haper evasione, resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione unmilanese, con precedenti di polizia.Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, in via Lattanzio, hanno notato un uomo a bordo di un motociclo. Alla vista della pattuglia il conducente ha accelerato la marcia per tentare di eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. A darne notizia una comunicazione della Questura diL’uomo, dopo essere rovinato al suolo, è stato raggiunto dai poliziotti che lo hanno bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente hashish.