Napoli | parola a Pietro Lo Monaco

Ha parlato soprattutto delLo, dirigente sportivo, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni. “Il momento del? Un calo fisiologico ad un punto della stagione ci può stare. Il campionato si vincerà nell’ultimo frangente, è una lotta dura dove chi avrà nervi salvi la spunterà. Non si può pensare che il grafico sia sempre ascendente, l’andamento di un campionato è un’onda, alla fine vinci se la sai cavalcare. Incidenti di percorso ci sono, ci può stare”. A centrocampo, il.“La cosa che “preoccupa” è la mancanza di alternative in un settore nevralgico come il centrocampo. Ilsi basa molto su Anguissa e McTominay, il cui rendimento atletico non sempre è ottimale. Billing? Il campionato italiano è il più difficile del mondo, soprattutto per lo straniero che deve adattarsi e tra l’altro viene catapultato da una realtà totalmente differente.