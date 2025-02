.com - Napoli, le ultime su Olivera e Spinazzola

(Adnkronos) – Brutte notizie per Antonio Conte che alla vigilia del match, poi pareggiato, contro l’Udinese ha perso per infortunio Leonardo. Il calciatore azzurro ha rimediato una lesione del medio gluteo destro. I tempi di recupero si aggirano intorno ai 20-30 giorni. Una tegola per il tecnico che in quel ruolo deve già rinunciare a Matias. Quest’ultimo potrebbe, pero’, anticipare i tempi di recupero. Secondo leindiscrezioni dal quartier generale azzurro, nel corso di questa settimana sono attesi segnali positivi.procede spedito nel processo di riabilitazione e potrebbe bruciare le tappe rispetto ai 40 giorni pronosticati all’esito degli esami strumentali. L’obiettivo sarà ritrovarlo in tempo per la trasferta di Como, vigilia calcistica dello scontro diretto contro l’Inter.