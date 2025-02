Ilnapolista.it - Napoli interessato a Raul Asencio del Real Madrid, sarebbe un colpo alla Rafa Marin

Il giornalista turco Ekrem Konur, esperto di calciomercato, riporta su X che iltra le squadre interessate a, giovane difensore delche ha esordito quest’anno con la prima squadra.Anche la Roma è sulle tracce dello spagnolo. #Exclusive #’s Spanish defender Raúlis attracting interest from AS Roma and. pic.twitter.com/5MyGSMALar— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 11, 2025ha disputato in questa stagione 20 presenze con la maglia del, fornendo anche un assist. Classe 2003, il difensore centrale ha un contratto che scade nel 2026.Per gli azzurri potrebbe risultare un”, anche lui arrivato dai blancos la scorsa estate., il difensore è stato lanciato da Davide AncelottiDopo l’infortunio di Militao è infatti entrato Raúl