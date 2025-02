Napolipiu.com - Napoli, infortunio per Neres: rischio un mese di stop

perundi">Brutte notizie per il: Davidha riportato unmuscolare nel finale della sfida di campionato contro l’Udinese. Gli esami strumentali effettuati presso il Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra, che potrebbe costringerlo a unodi circa un.Questo il bollettino medico ufficiale del club: “Nel finale del match contro l’Udinese, Davidha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato la diagnosi di lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.Unoche rappresenta una tegola per il, con l’attaccante brasiliano che rischia di restare fuori per diverse settimane.